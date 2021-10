Sinner-Duckworth oggi | ATP Sofia 2021 | orario | tv | programma | streaming

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Jannikè di nuovo protagonista sui campi in cemento indoor dell’Armeec Arena di, Bulgaria, lì dove lo scorso anno vinse il suo primo titolo ATP. L’azzurro, testa di serie numero 1 del tabellone, ha debuttato ieri direttamente al secondo turno battendo il bielorusso Egor Gerasimov; quest’per lui c’è un test assai più probante con l’australiano James. Il ventinovenne nato a Sydney, attualmente numero 56 del mondo, sta mettendo a punto il suo gioco e la scorsa settimana si è tolto lo sfizio di raggiungere la sua prima finale ATP a Nur-Sultan, venendo però battuto dal coreano Soonwoo Kwon. Rappresenta la sua unica partita persa dal post US Open, aggiungendo alla lista il successo al Challenger di Istanbul da primo favorito del seeding. Per Jannik invece, undicesimo nella Race, confermare i ...

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di, quarto di finale del torneo ATP 250 di Sofia . La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE ...... dove lo attende l'australiano James, che ha eliminato Benoit Paire. L'obiettivo del classe '01 è quello di difendere il titolo . Jannikvince Atp 500 Washington/ 15° nel ranking: "...Tennis: aggiornamenti in tempo reale del quarto di finale del 250 bulgaro tra l'italiano Jannik Sinner e l'australiano James Duckworth ...Domani, venerdì 1° ottobre, Jannik Sinner sfiderà l'australiano James Duckworth neii quarti di finale dell'ATP 250 di Sofia 2021. Il giovane tennista azzurro, n.1 del seeding e impegnato nella difesa ...