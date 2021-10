Richiesta Spid PosteID via app e assistenza dopo obbligo del 1 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Come si procede alladelloPoste ID via app e sito e si ottiene pureper l’operazione? Probabilmente anche i muri sanno che da oggi 1i cittadini italiani non potranno più accedere ai siti della PA senza la loro identità digitale. Sul portale INPS, come su quello dell’Agenzia delle Entrate (per fare solo due esempi) non potranno essere più utilizzati i vecchi PIN in proprio possesso. Per chi non lo ha già fatto dunque, nasce l’esigenza di procedere all’operazione nel più breve tempo possibile. Per i clienti BancoPosta o Postepay e per coloro che posseggono una Carta d’Identità elettronica, ladelloè abbastanza semplice perché può avvenire tutta online online sul sito delle Poste appunto e naturalmente anche ...