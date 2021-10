La casa di Scream ora si può affittare su Airbnb (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il mese di ottobre è appena iniziato e già c’è chi pensa alle atmosfere raccapriccianti che ci attendono in vista di Halloween. E per fare le cose come si deve l’aspetto principale è la location: perché non cercare, per i propri festeggiamenti della festa dei morti, una casa inquietante e scricchiolante degna dei migliori film dell’orrore? La soluzione, almeno negli Stati Uniti, è a portata di mano: è notizia di questi giorni, infatti, che la casa in cui è stato girato il primo Scream è disponibile all’affitto su Airbnb a partire dal prossimo 27 ottobre. La dimora si trova a Tomales, in California, e offre un soggiorno assolutamente diverso dall’ordinario: si tratta infatti di un evento speciale organizzato per il 25esimo anniversario del film, uscito appunto nel 1996. La descrizione ufficiale dell’immobile permette ... Leggi su wired (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il mese di ottobre è appena iniziato e già c’è chi pensa alle atmosfere raccapriccianti che ci attendono in vista di Halloween. E per fare le cose come si deve l’aspetto principale è la location: perché non cercare, per i propri festeggiamenti della festa dei morti, unainquietante e scricchiolante degna dei migliori film dell’orrore? La soluzione, almeno negli Stati Uniti, è a portata di mano: è notizia di questi giorni, infatti, che lain cui è stato girato il primoè disponibile all’affitto sua partire dal prossimo 27 ottobre. La dimora si trova a Tomales, in California, e offre un soggiorno assolutamente diverso dall’ordinario: si tratta infatti di un evento speciale organizzato per il 25esimo anniversario del film, uscito appunto nel 1996. La descrizione ufficiale dell’immobile permette ...

