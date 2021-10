Koeman: “Sono stanco di difendermi. Per ora resto, non ho avuto indicazioni dal club” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Domani si giocherà il derby Atletico Madrid-Barcellona che sarà decisivo per le sorti di Koeman sulla panchina blaugrana. Il tecnico olandese ha commentato in conferenza stampa le voci che lo vedrebbero ormai prossimo all’esonero: “ll club non mi ha detto nulla. Ho saputo che il presidente è stato qui al centro sportivo stamane, ma non ho parlato con lui. Sono stanco di difendermi, non ha senso. La gente può analizzare il momento che vive il Barcellona, tutti i cambiamenti che abbiamo fatto. Ci sarà sicuramente chi pensa che si sta mancando di rispetto, che bisognerebbe avere pazienza, che servirebbe tempo. Un giorno mi piacerebbe dire ciò che penso davvero in modo chiaro. A questa rosa mancano delle cose, ma se recuperiamo gli attaccanti infortunati possiamo avere una squadra comunque forte”. FOTO: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 ottobre 2021) Domani si giocherà il derby Atletico Madrid-Barcellona che sarà decisivo per le sorti disulla panchina blaugrana. Il tecnico olandese ha commentato in conferenza stampa le voci che lo vedrebbero ormai prossimo all’esonero: “llnon mi ha detto nulla. Ho saputo che il presidente è stato qui al centro sportivo stamane, ma non ho parlato con lui.di, non ha senso. La gente può analizzare il momento che vive il Barcellona, tutti i cambiamenti che abbiamo fatto. Ci sarà sicuramente chi pensa che si sta mancando di rispetto, che bisognerebbe avere pazienza, che servirebbe tempo. Un giorno mi piacerebbe dire ciò che penso davvero in modo chiaro. A questa rosa mancano delle cose, ma se recuperiamo gli attaccanti infortunati possiamo avere una squadra comunque forte”. FOTO: ...

