ePrice | stop a negoziazioni per investimento di operatore grande distribuzione

(Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) –, holding quotata sull’MTA e attiva nel mercato del commercio elettronico, ha fornito un aggiornamento in merito all’interessamento ricevuto a maggio da parte di un primarioitaliano del settore della, il quale stava valutando un’operazione d’inOperations, società operativa interamente controllata da. Al termine del periodo di esclusiva, l’ha informatoche non intende proseguire nellerelative alla possibile realizzazione dell’operazione. Il CdA di– preso atto della comunicazione e ravvisando che non vi siano le condizioni per esercitare la delega attribuita dall’assemblea di aumentare ...

