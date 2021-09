Zorya Luhansk-Roma, Smalling ed Abraham in gol: i giallorossi calano il tris (VIDEO) (Di giovedì 30 settembre 2021) La Roma arrotonda il punteggio in Ucraina. I giallorossi, impegnati nel match contro lo Zorya Luhansk valevole per la fase a gironi di Conference League 2021/2022, mettono a segno altre due reti nell’arco di circa due minuti chiudendo definitivamente i giochi. Prima il difensore Chris Smalling trova il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo e, qualche secondo più tardi, Tammy Abraham cala il tris avventandosi su un pallone vagante nell’area avversaria per poi depositare in rete. Ecco il VIDEO delle due marcature giallorosse. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Laarrotonda il punteggio in Ucraina. I, impegnati nel match contro lovalevole per la fase a gironi di Conference League 2021/2022, mettono a segno altre due reti nell’arco di circa due minuti chiudendo definitivamente i giochi. Prima il difensore Christrova il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo e, qualche secondo più tardi, Tammycala ilavventandosi su un pallone vagante nell’area avversaria per poi depositare in rete. Ecco ildelle due marcature giallorosse. SportFace.

