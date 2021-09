Usa: assalto al Campidoglio, ex nuotatore statunitense Keller si dichiara colpevole (Di giovedì 30 settembre 2021) Washington, 30 set. (Adnkronos) - L'ex nuotatore statunitense Klete Keller si è dichiarato colpevole di "ostacolo a un procedimento ufficiale" in seguito alla sua partecipazione lo scorso 6 gennaio all'assalto al Campidoglio. Il 39enne dell'Arizona ha trovato un accordo con i pubblici ministeri, che hanno lasciato cadere le altre sei accuse nei suoi confronti che avevano presentato a febbraio. Il giudice del Distretto della Columbia, Richard Leon, ha accettato la dichiarazione di colpevolezza del due volte oro olimpico nella staffetta 4x200 stile libero. Keller rischia una pena, che verrà comunicata nel corso di un'udienza che non è ancora stata fissata, dai 21 ai 27 mesi di carcere. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Washington, 30 set. (Adnkronos) - L'exKletesi ètodi "ostacolo a un procedimento ufficiale" in seguito alla sua partecipazione lo scorso 6 gennaio all'al. Il 39enne dell'Arizona ha trovato un accordo con i pubblici ministeri, che hanno lasciato cadere le altre sei accuse nei suoi confronti che avevano presentato a febbraio. Il giudice del Distretto della Columbia, Richard Leon, ha accettato lazione dizza del due volte oro olimpico nella staffetta 4x200 stile libero.rischia una pena, che verrà comunicata nel corso di un'udienza che non è ancora stata fissata, dai 21 ai 27 mesi di carcere.

