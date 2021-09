Superbonus rinnovato al 2023 e proroga per l'assegno unico (Di giovedì 30 settembre 2021) L'orizzonte italiano si colora di rosa dopo anni di crisi . Le stime di crescita per l'anno in corso sono buone, 'di gran lunga migliori di quello che noi stessi pensavamo cinque mesi fa' dice un ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021) L'orizzonte italiano si colora di rosa dopo anni di crisi . Le stime di crescita per l'anno in corso sono buone, 'di gran lunga migliori di quello che noi stessi pensavamo cinque mesi fa' dice un ...

Advertising

InfinitoIsacco : RT @LaNotiziaTweet: Via libera alla proroga del #Superbonus. #DiMaio: “Va rinnovato anche per gli anni successivi. È una colonna portante d… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Via libera alla proroga del #Superbonus. #DiMaio: “Va rinnovato anche per gli anni successivi. È una colonna portante d… - PaolaTacconi : RT @LaNotiziaTweet: Via libera alla proroga del #Superbonus. #DiMaio: “Va rinnovato anche per gli anni successivi. È una colonna portante d… - salidaparallela : RT @LaNotiziaTweet: Via libera alla proroga del #Superbonus. #DiMaio: “Va rinnovato anche per gli anni successivi. È una colonna portante d… - divorex82 : RT @LaNotiziaTweet: Via libera alla proroga del #Superbonus. #DiMaio: “Va rinnovato anche per gli anni successivi. È una colonna portante d… -