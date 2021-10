Star in the Star: fuori Zucchero (Adriano Pappalardo) e Madonna (Daniela Martani) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Adriano Pappalardo, Ilary Blasy Altre due “stelle” sono cadute dalla scena di Star in the Star, svelando la loro identità. Nella terza puntata dello show di Canale5 condotto da Ilary Blasi, a dover gettare la maschera – nel vero senso della parola – sono stati Zucchero e Madonna. Ecco chi si celava sotto i travestimenti. Il primo svelamento della serata è stato quello di Zucchero Fornaciari, sotto la maschera del quale si nascondeva Adriano Pappalardo (il cui nome era stato anticipato da DavideMaggio.it). Accomunato al re del blues italiano da un timbro di voce graffiante ma allo stesso tempo inconfondibile, Pappalardo era stato indicato da alcuni dei giudici già prima dello ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 1 ottobre 2021), Ilary Blasy Altre due “stelle” sono cadute dalla scena diin the, svelando la loro identità. Nella terza puntata dello show di Canale5 condotto da Ilary Blasi, a dover gettare la maschera – nel vero senso della parola – sono stati. Ecco chi si celava sotto i travestimenti. Il primo svelamento della serata è stato quello diFornaciari, sotto la maschera del quale si nascondeva(il cui nome era stato anticipato da DavideMaggio.it). Accomunato al re del blues italiano da un timbro di voce graffiante ma allo stesso tempo inconfondibile,era stato indicato da alcuni dei giudici già prima dello ...

