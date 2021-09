Reddito di cittadinanza | furto senza fine A Mantova 234 furbetti | la maggior parte immigrati

(Di giovedì 30 settembre 2021), 30 set — L’infornata giornaliera di indebiti percettori deldi, ovvero di coloro che fino ad ora sono riusciti a fregare lo Stato intascandosi il sussidio pagato con i soldi degli italiani e difeso a spada tratta dai 5stelle. Sono 234 i soggetti denunciati nell’ambito di un’indagine condotta dai militari del Nucleo ispettorato lavoro di: tra questi ci sarebbero 165 stranieri, che, non paghi di soggiornare sul nostro suolo hanno deciso di mettere le mani sui fondi pubbliciaverne diritto. Unalle casse dello Stato di 1.150.000 euro. Una volta scoperti i, sono state avviate e procedure necessarie per recuperare la somma complessiva. Ascoperti 234del ...

fattoquotidiano : "Reddito di cittadinanza? Meglio dare bustina di droga al ragazzo": l'uscita del candidato sindaco di Battipaglia s… - SusannaCeccardi : Il reddito di cittadinanza si è rivelato un flop: non ha aiutato il mondo del lavoro, ha aumentato gli sprechi e lo… - ettore_licheri : Sono sempre più convinto che Renzi sia il nostro portafortuna: ogni volta che preconizza la morte del M5S questo cr…

