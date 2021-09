Quando Monica Bellucci sconvolse Cannes (Di giovedì 30 settembre 2021) Era il 2002. Tra i 22 film in concorso per la Palma d’Oro in occasione della 55a edizione del Festival di Cannes era stato selezionato Irréversible di Gaspar Noé. Nel cast principale figurava anche Monica Bellucci, in una delle sue performance attoriali più note, al fianco dell’allora marito Vincent Cassel. Era l’anno successivo alla vittoria di Nanni Moretti, che aveva conquistato la Croisette, ottenendo il premio più ambito grazie a La stanza del figlio. In quell’edizione, la pellicola del regista argentino ruppe tutti gli schemi, in una vicenda controversa il cui perno centrale ruotava attorno alla diva nostrana. E che, ad oggi, ha contribuito a rendere il suo volto tra i più noti all’estero. Monica Bellucci, non solo sex symbol: la diva italiana compie gli anni Nata a Città di Castello il 30 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 settembre 2021) Era il 2002. Tra i 22 film in concorso per la Palma d’Oro in occasione della 55a edizione del Festival diera stato selezionato Irréversible di Gaspar Noé. Nel cast principale figurava anche, in una delle sue performance attoriali più note, al fianco dell’allora marito Vincent Cassel. Era l’anno successivo alla vittoria di Nanni Moretti, che aveva conquistato la Croisette, ottenendo il premio più ambito grazie a La stanza del figlio. In quell’edizione, la pellicola del regista argentino ruppe tutti gli schemi, in una vicenda controversa il cui perno centrale ruotava attorno alla diva nostrana. E che, ad oggi, ha contribuito a rendere il suo volto tra i più noti all’estero., non solo sex symbol: la diva italiana compie gli anni Nata a Città di Castello il 30 ...

