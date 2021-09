Padel, Coppa dei Club MSP 2021: dieci squadre al via (Di giovedì 30 settembre 2021) Tutto pronto per la sesta edizione della Coppa dei Club MSP di Padel: quale sarà la squadra più forte d’Italia? Sabato 2 e domenica 3 ottobre, all’Arena Green House di Santa Maria delle Mole (Marino), si giocheranno le finali. Il campionato nazionale agonistico a squadre è organizzato dal Settore Padel MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Si comincerà a giocare dalle 9 di sabato 2, mentre domenica è in programma la finale. Campioni in carica sono i romani del Padel Colli Portuensi. Saranno dieci le squadre al via: Padel Colli Portuensi (Lazio, campioni nazionali in carica), Latina Padel Club (Lazio), TC Break Point Titans Nettuno (Lazio), Pro Parma Padel ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Tutto pronto per la sesta edizione delladeiMSP di: quale sarà la squadra più forte d’Italia? Sabato 2 e domenica 3 ottobre, all’Arena Green House di Santa Maria delle Mole (Marino), si giocheranno le finali. Il campionato nazionale agonistico aè organizzato dal SettoreMSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Si comincerà a giocare dalle 9 di sabato 2, mentre domenica è in programma la finale. Campioni in carica sono i romani delColli Portuensi. Sarannoleal via:Colli Portuensi (Lazio, campioni nazionali in carica), Latina(Lazio), TC Break Point Titans Nettuno (Lazio), Pro Parma...

