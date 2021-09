Advertising

CalcioFinanza : Milan, pronta protesta formale contro l'arbitro Cakir (che sarà fermato) - sportli26181512 : #Governance #Notizie Milan, pronta protesta formale per Cakir: Il controverso arbitraggio di Milan-Atletico Madrid… - riccardo_tado : RT @cmdotcom: Furia #Milan dopo l'arbitraggio di #Cakir: pronta una protesta formale alla Uefa - MilanLiveIT : Finalmente il #Milan alza la voce! Pronta protesta formale da presentare alla #UEFA per le ingiustizie arbitrali c… - Rossonero__1899 : RT @cmdotcom: Furia #Milan dopo l'arbitraggio di #Cakir: pronta una protesta formale alla Uefa -

Ultime Notizie dalla rete : Milan pronta

Calciomercato.com

1 Ilnon ci sta. Ed è pronto a farsi sentire ai quartieri alti. Dopo aver usato, a margine dell'evento 'Restore the Music', parole ironiche su quanto successo martedì sera al Meazza ('Avevo invitato gli arbitri a essere qui oggi, ma non li vedo'), Gordon Singer, figlio di Paul numero uno del Fondo Elliott, ha dato ...Ilnon ha digerito l'arbitraggio di Cakir contro l'Atletico Madrid in Champions League:la mossa con la UEFA Sandro Tonali ©Getty ImagesIl turno di Champions League è rimasto indigesto ai ...Il controverso arbitraggio di Milan-Atletico Madrid continua a sollevare polemiche. Diverse le decisioni dubbie prese dall’arbitro turco Cuneyt Cakir durante la gara, le più emblematiche rappresentate ...Il Milan finalmente alza la voce! Pronta una protesta ufficiale da presentare alla UEFA per i fatti accaduti a San Siro contro l’Atletico ...