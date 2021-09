(Di giovedì 30 settembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, lain onda dalle 14 e condotta dal lunedì al venerdì da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la conduttrice, ma conosciamola meglio!: chi è, età,, programmi tv, all’anagrafeCaterina Fiorentino, è nata a Roma il 9 aprile del 1951 ed è una nota conduttrice televisiva. E’ stata molto popolare nella prima metà degli anni ’90, quando su Canale 5 conduceva il talk pomeridiano “Agenzia matrimoniale”.ha iniziato la suanell’emittente laziale Quinta Rete come annunciatrice, poi è stata notata dalla Rai e ha ...

Advertising

CorriereCitta : Marta Flavi: chi è, età, carriera, chi è il compagno, trasmissione, figli, Instagram, malattia #martaflavi… - AerdnaXCI : #oggieunaltrogiorno #30settembre Affetti Stabili: Pietro Masotti, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta Ospiti: i… - altrogiornorai1 : Marta Flavi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - emanuele2punto0 : Oggi un collega di un'altra città mi ha invitato fuori a bere il caffè e mi ha confessato che si frequenta da un po… - BlackTristan : Incontro vip di oggi: Marta Flavi a Via Belsiana. -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Flavi

Blitz quotidiano

Dal 1983 al 1986 ha convissuto con l'attrice Simona Izzo , mentre il 7 giugno 1989 è convolato a nozze con la conduttrice televisiva, con cui si è separato nel dicembre 1990, per poi ...E che dire di, che addirittura ha soffiato su 70 candeline e sembra la stessa persona che conduceva Agenzia matrimoniale. Tra gli uomini Obama non è il solo a portare bene i suoi 60 anni.Chi è Marta Flavi: età, marito, compagno, figli, vita privata, malattia, carriera e biografia della conduttrice che oggi sarà ospite a Oggi è un altro giorno. Marta Flavi, all’anagrafe Marta Caterina ...Marta Flavi ospite di Oggi è un altro giorno , il salotto televisivo di Rai1 in cui Serena Bortone - la conduttrice padrona di casa - si ...