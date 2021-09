Life is Strange: una giacca per sostenere la comunità LGBTQIA+ (Di giovedì 30 settembre 2021) Life is Strange: True Colors collabora con OutRight Action International, un’organizzazione benefica che lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+. L’estrazione con in palio una giacca a tema mxmtoon x Life Strange. La serie di videogiochi Life is Strange: True Colors ha annunciato una nuova campagna di beneficenza con la collaborazione della cantautrice californiana mxmtoon. La campagna consiste in un’estrazione con in palio una giacca di jeans unica nel suo genere. Si può partecipare alla campagna facendo una donazione digitale superiore a 2$ per OutRight Action International, un’organizzazione che da oltre 30 anni sostiene e si batte per i diritti della comunità LGBTQIA+. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)is: True Colors collabora con OutRight Action International, un’organizzazione benefica che lotta per i diritti della. L’estrazione con in palio unaa tema mxmtoon x. La serie di videogiochiis: True Colors ha annunciato una nuova campagna di beneficenza con la collaborazione della cantautrice californiana mxmtoon. La campagna consiste in un’estrazione con in palio unadi jeans unica nel suo genere. Si può partecipare alla campagna facendo una donazione digitale superiore a 2$ per OutRight Action International, un’organizzazione che da oltre 30 anni sostiene e si batte per i diritti della. La ...

ItaSmartReview : Life is Strange: Remastered Collection uscirà il 1° febbraio 2022 - - iwahjmi : RT @miyzsamu: a seguir eu e iwa sendo boiola vendo life is strange before the storm - atsumiyauu : RT @miyzsamu: a seguir eu e iwa sendo boiola vendo life is strange before the storm - miyzsamu : a seguir eu e iwa sendo boiola vendo life is strange before the storm - 8t33zlovinghour : HO APPENA TROVATO IL SOSIA DI GABE DI LIFE IS STRANGE TRUE COLORS -