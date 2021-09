Le donne non sanno guidare, i clandestini rubano e il vaccino è pericoloso: ecco i bias cognitivi dietro i pregiudizi (Di giovedì 30 settembre 2021) Caro Iacopo… Per te una domanda che viene dal cuore, con un pizzico di rabbia: ma perché esistono i no-vax??? Un abbraccio grande, Sandro. Caro Sandro… La tua domanda, con questo tono un po’ esasperato percepibile fino a qui, la comprendo. Ma, senza entrare nell’ambito sanitario e scientifico (inutile ribadire quanto io sia, e sarò sempre, dalla parte della scienza, della medicina, della statistica, e quindi anche dei vaccini come principale strumento per uscire dalla pandemia, oltre alla necessaria ricerca di cure efficaci), voglio parlare con te di un aspetto che sta tra lo psicologico e il sociologico, e che senza dubbio condiziona anche i no-vax: i “bias cognitivi”. Sono proprio questi, i “bias cognitivi”, che si celano dietro quello in cui crediamo (attenzione, credere e non sapere!). Che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Caro Iacopo… Per te una domanda che viene dal cuore, con un pizzico di rabbia: ma perché esistono i no-vax??? Un abbraccio grande, Sandro. Caro Sandro… La tua domanda, con questo tono un po’ esasperato percepibile fino a qui, la comprendo. Ma, senza entrare nell’ambito sanitario e scientifico (inutile ribadire quanto io sia, e sarò sempre, dalla parte della scienza, della medicina, della statistica, e quindi anche dei vaccini come principale strumento per uscire dalla pandemia, oltre alla necessaria ricerca di cure efficaci), voglio parlare con te di un aspetto che sta tra lo psicologico e il sociologico, e che senza dubbio condiziona anche i no-vax: i “”. Sono proprio questi, i “”, che si celanoquello in cui crediamo (attenzione, credere e non sapere!). Che ...

Advertising

ilpost : Il nuovo rettore talebano dell’università di #Kabul ha detto che alle donne sarà vietato frequentare l’università,… - Ettore_Rosato : Mentre in Afghanistan alle donne si negano diritti fondamentali in Tunisia Néjla #Bouden formerà il governo. Prima… - FrancescoLollo1 : Un maxi sbarco ha portato sulle nostre coste centinaia di clandestini. #Lamorgese ha fallito sull’immigrazione e su… - GiuseppeGrecco : @PauDybala_JR SENTI PAULIGNO CHE NON SEI LA GIOIA MA LA LEVI AI FIDANZATI DELLE DONNE CHE TU VIOLENTI PSICOLOGICAME… - Alberto40264400 : RT @Loretta88197243: @BruNOgrindxxx Non credo proprio che oggi nessuno più la pensi cosi...cattolici compresi per quanto ipocriti anche le… -