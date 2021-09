Lazio, sorriso Raul Moro: prima chiamata in Under 21 spagnola (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Una bella soddisfazione per Raul Moro essere chiamato dalla nazionale Under 21 della Spagna. Il ct Luis de la Fuente lo ha convocato per i prossimi impegni validi per le qualificazioni all'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Una bella soddisfazione peressere chiamato dalla nazionale21 della Spagna. Il ct Luis de la Fuente lo ha convocato per i prossimi impegni validi per le qualificazioni all'...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio sorriso Lazio, sorriso Raul Moro: prima chiamata in Under 21 spagnola Il giovane calciatore della Lazio, classe 2002, continua il suo percorso nelle selezioni della sua nazionale. Ha già vestito la maglia della Spagna con l'Under 17 (6 presenze e 2 gol) e Under 18 (2 ...

Europa League, Lazio - Lokomotiv Mosca: le probabili formazioni ...in campo in Europa League per affrontare la Lokomotiv Mosca sarà una Lazio completamente ritemprata dal 3 - 2 nel derby con la Roma. Una vittoria, domenica scorsa, che ha restituito il sorriso ed ha ...

Lazio Lokomotiv Mosca, i precedenti tra le due squadre Lazio Lokomotiv Mosca, questa sera all’Olimpico la sfida tra i biancocelesti e i russi. I precedenti tra le due squadre Il derby è ormai alle spalle, per quanto l’ubriacatura in casa Lazio sia ancora ...

