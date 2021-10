Lazio, arrivano i primi aggiornamenti per Immobile: la situazione (Di giovedì 30 settembre 2021) Era uscito anzitempo Ciro Immobile nella sfida contro la Lokomotiv Mosca. Si temeva un infortunio grave, importante! Anche lo stesso Mancini, ct della Nazionale, che lo aveva appena convocato per le fasi finali di Nations League, tremava. Immobile può tirare un bel sospiro di sollievo: nulla di grave Come riporta Sky Sport, alla fine Immobile può ritenersi soddisfatto e fortunato. Il centravanti ex Torino ha subito sentito un indurimento al flessore della coscia. Alla fine l’allarme é rientrato e potrà già essere disponibile per la prossima sfida di campionato, in trasferta contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. LEGGI ANCHE: Europa League, Marsiglia-Galatasaray sospesa: il motivo! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Era uscito anzitempo Cironella sfida contro la Lokomotiv Mosca. Si temeva un infortunio grave, importante! Anche lo stesso Mancini, ct della Nazionale, che lo aveva appena convocato per le fasi finali di Nations League, tremava.può tirare un bel sospiro di sollievo: nulla di grave Come riporta Sky Sport, alla finepuò ritenersi soddisfatto e fortunato. Il centravanti ex Torino ha subito sentito un indurimento al flessore della coscia. Alla fine l’allarme é rientrato e potrà già essere disponibile per la prossima sfida di campionato, in trasferta contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. LEGGI ANCHE: Europa League, Marsiglia-Galatasaray sospesa: il motivo! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

