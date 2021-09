Layers of Fear 3 in arrivo? Spunta un misterioso teaser basato su Unreal Engine 5

Advertising

Eurogamer_it : #LayersofFear3 sta per arrivare? - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Dal Tokyo Game Show 2021, il team polacco offre un assaggio del nuovo capitolo della saga horror #LayersofFear: sarà realizz… - IGNitalia : Dal Tokyo Game Show 2021, il team polacco offre un assaggio del nuovo capitolo della saga horror #LayersofFear: sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Layers Fear

IGN ITALY

Come già era stato anticipato da un leak, Bloober Team (già a luglio scorso) era impegnato nello sviluppo di tre titoli misteriosi , di cui uno si è rivelato essereof3 , terzo capitolo dell' horror psicologico . L'annuncio è arrivato direttamente dalla software house che ha fatto pubblicare a IGN un teaser trailer dedicato al titolo.of...Bloober Team ha inviato alla redazione di IGN un teaser molto criptico dedicato a "un nuovo progetto della serieof", confidando esclusivamente di essere basato sull'ultima versione del motore di gioco di Epic Games, Unreal Engine 5. In occasione del Tokyo Game Show 2021, i ragazzi di Bloober Team ...Layers of Fear 3: Bloober Team diffonde un primo teaser trailer | Il videogioco vedrà la luce del sole nel 2022.Bloober Team ha inviato alla redazione di IGN un teaser molto criptico dedicato a "un nuovo progetto della serie Layers of Fear", confidando esclusivamente di essere basato sull'ultima versione del mo ...