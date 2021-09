L’appello di Lo Russo ai torinesi | “Domenica scegliamo quale idea di futuro e società vogliamo”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 30 settembre 2021) Gli ultimi giorni di campagna elettorale sono i più delicati per i candidati sindaci, quelli in cui si tenta il tutto e per tutto per convincere gli indecisi a votarli. Stefano Loil candidato del centrosinistra rivolge un appello aiper la scelta che compiranno ai seggi, il 3 e 4 ottobre. “e lunedì siamo chiamati a sceglieredie diper Torino. Sono giorni intensi e straordinari, tra i numerosi incontri nei quartieri sono molti i momenti che rimarranno impressi nella mia memoria. In tutti c’è un comune desiderio:vedere Torino rinascere”. Traccia un bilancio di una campagna elettorale che ha avuto fra i suoi punti centrali l’iniziativa della ‘sedia’, il momento di ascolto dei cittadini ...