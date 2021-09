Indagine Quaeris su gioco d’azzardo, per italiani più informazione e contrasto a illegalità (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – Più informazione che divieti, più misure contro l’illegalità, e ricorso all’introduzione di controlli e registri per contrastare la ludopatia. Sono queste le opinioni del campione intervistato da Quaeris, nell’ambito dell’Indagine demoscopica dal titolo “Gli italiani e il gioco d’azzardo”. Quaeris, studio di ricerca sociale specializzata nel settore del marketing research, per conto del Milton Friedman Institute, ha intervistato 705 soggetti maggiorenni distribuiti in quattro aree geografiche italiane. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – Piùche divieti, più misure contro l’, e ricorso all’introduzione di controlli e registri per contrastare la ludopatia. Sono queste le opinioni del campione intervistato da, nell’ambito dell’demoscopica dal titolo “Glie il”., studio di ricerca sociale specializzata nel settore del marketing research, per conto del Milton Friedman Institute, ha intervistato 705 soggetti maggiorenni distribuiti in quattro aree geografiche italiane. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Indagine Quaeris su gioco d’azzardo per italiani più informazione e contrasto a illegalità - #Indagine #Quaeris… - TV7Benevento : Indagine Quaeris su gioco d'azzardo, per italiani più informazione e contrasto a illegalità... - italiaserait : Indagine Quaeris su gioco d’azzardo, per italiani più informazione e contrasto a illegalità - fisco24_info : Indagine Quaeris su gioco d'azzardo, per italiani più informazione e contrasto a illegalità: Più informazione che d… - zazoomblog : Marasco (Logico): Indagine Quaeris conferma che ludopatia si combatte insieme - #Marasco #(Logico): #Indagine… -