Incredibile Lotito! Si vede costretto a lasciare la sede della FIGC (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato costretto a lasciare la sede della FIGC dove era in corso un'assemblea. Alle 12 era infatti in programma il consiglio federale al quale il presidente della Lazio non ha potuto partecipare. lazio, lotito, FIGC Le parole di Lotito "Gravina cosa mi ha detto? Siamo a un livello kafkiano. Mi ha detto che non potevo partecipare perché sono ancora squalificato. Non so quale sentenza leggano. Peraltro sentenza a loro notificata, sapevano fin dal 7 di settembre che avrei avuto titolo a partecipare". LEGGI ANCHE: Rivelazione Bonucci: il suo rapporto con Guardiola e tutti i retroscena LEGGI ANCHE: Caso tamponi Lazio, oggi l'ultimo atto, cosa rischia Lotito? L'articolo proviene da Rompipallone - News ...

