Il reboot di Gossip Girl su Sky Series insieme all’originale, pronti a tornare nell’Upper East Side? (Di giovedì 30 settembre 2021) Il reboot di Gossip Girl su Sky Series dal 27 ottobre e i fan sono già pronti a mettersi comodi per capire quali saranno i nuovi protagonisti andando alla ricerca di somiglianze e differenze con l’iconica serie ‘originale’. il trailer italiano si conclude con un “qualcosa è cambiato in meglio” ma i fan sanno bene che non è così, non ci sarà un’altra Serena e, soprattutto, non ci saranno Blair e Chuck a travolgerci con le loro malefatte o il loro amore. Siamo sicuri però che le storie saranno intriganti, come sempre, e che la misteriosa Gossip Girl è pronta a colpire ancora. Il 27 ottobre la popolarissima “fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan” sbarcherà anche in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW con il già chiacchieratissimo sequel ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Ildisu Skydal 27 ottobre e i fan sono giàa mettersi comodi per capire quali saranno i nuovi protagonisti andando alla ricerca di somiglianze e differenze con l’iconica serie ‘originale’. il trailer italiano si conclude con un “qualcosa è cambiato in meglio” ma i fan sanno bene che non è così, non ci sarà un’altra Serena e, soprattutto, non ci saranno Blair e Chuck a travolgerci con le loro malefatte o il loro amore. Siamo sicuri però che le storie saranno intriganti, come sempre, e che la misteriosaè pronta a colpire ancora. Il 27 ottobre la popolarissima “fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan” sbarcherà anche in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW con il già chiacchieratissimo sequel ...

Advertising

361_magazine : #GossipGirl: la serie arriva su Sky - rikcristil : RT @dituttounpop: Il reboot di #GossipGirl arriverà anche in Italia su #SkySerie e in streaming su @NOWTV_It dal 27 ottobre 2021. Dal 22 ar… - AllegraDavide : RT @dituttounpop: Il reboot di #GossipGirl arriverà anche in Italia su #SkySerie e in streaming su @NOWTV_It dal 27 ottobre 2021. Dal 22 ar… - dituttounpop : Il reboot di #GossipGirl arriverà anche in Italia su #SkySerie e in streaming su @NOWTV_It dal 27 ottobre 2021. Dal… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Dal 27 ottobre il reboot di Gossip Girl su Sky Serie -