Il lutto di Maverick Vinales: dopo la morte di Dean non correrà il Gp delle Americhe (Di giovedì 30 settembre 2021) Il pilota dell'Aprilia, dopo la tragedia di Jerez, non ha la giusta serenità per affrontare la trasferta americana. L'Aprilia, che ha condiviso la sua decisione, lo sostituirà con il giovane Lorenzo .. Leggi su today (Di giovedì 30 settembre 2021) Il pilota dell'Aprilia,la tragedia di Jerez, non ha la giusta serenità per affrontare la trasferta americana. L'Aprilia, che ha condiviso la sua decisione, lo sostituirà con il giovane Lorenzo ..

Advertising

FTraiettoria : Troppo il dolore, Viñales si ferma: non gareggerà ad Austin - insider_motori : #MotoGP News: Maverick #Vinales non prenderà parte al GP di #Austin per il lutto di suo cugino Dean. Al suo posto… - sambrtz : @maverick_fa Con la risposta sui traumi parlo di chi vive una situazione come un trauma e la fine di una storia è u… - gnomini : RT @Gazzetta_it: Motorsport e famiglia Vinales in lutto: chi era Dean Berta, il 15enne morto a Jerez - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: LUTTO IN SUPERBIKE: È MORTO IL PILOTA 15ENNE DENA BERTA VINALES, CUGINO DI MAVERICK, PILOTA IN MOTO -