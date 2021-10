Fae Technology lancia la prima mini Academy e al termine assume sei neodiplomati

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Si è conclusa con l’assunzione di tutti i partecipanti la “Fae2021”, il programma formativo di Faespa nato con lo scopo di scopo di accelerare l’inserimento nel mondo del lavoro deidegli Istituti Superiori ad indirizzo Elettronico di Bergamo e Provincia. Il progetto, iniziato il 2 agosto scorso si è concluso venerdì 30 settembre, ha visto i 6 studenticoinvolti in 304 ore di formazione suddivise in lezioni dirette aula e affiancamento sul campo, il tutto condotto direttamente degli ingegneri elettronici e di processo, specialisti della supply chain, Quality manager di Fae, da RC Soluzioni e Prevent MY Digital Lab. Un percorso formativo costruito su misura per rispondere in modo rapido ed ...