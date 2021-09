Ecdc, autunno a rischio per i Paesi con pochi vaccinati (Di giovedì 30 settembre 2021) Da qui a novembre c'è un alto rischio di aumento di contagi e morti per i Paesi europei che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale Covid - 19 sufficientemente elevata nella loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Da qui a novembre c'è un altodi aumento di contagi e morti per ieuropei che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale Covid - 19 sufficientemente elevata nella loro ...

