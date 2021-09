Dying Light 2 ci presenta la Lawan di Rosario Dawson e un open world ricco di scelte (Di giovedì 30 settembre 2021) Oggi Techland ha pubblicato il quarto episodio di Dying 2 Know (D2K), la serie web che ci immerge nel mondo di Dying Light 2 Stay Human. In questo episodio abbiamo visto più da vicino The City apprendendo i retroscena del processo di registrazione della musica del gioco presso gli Abbey Road Studios. Techland ha inoltre annunciato una collaborazione con la celebre attrice Rosario Dawson, che ha prestato il suo talento a uno dei personaggi principali del gioco. I dettagli nel comunicato ufficiale. Il quarto episodio di D2K ha presentato Lawan, un nuovo personaggio principale del gioco interpretato da Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City). Durante lo show gli spettatori hanno scoperto qualcosa in più sul ruolo di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Oggi Techland ha pubblicato il quarto episodio di2 Know (D2K), la serie web che ci immerge nel mondo di2 Stay Human. In questo episodio abbiamo visto più da vicino The City apprendendo i retroscena del processo di registrazione della musica del gioco presso gli Abbey Road Studios. Techland ha inoltre annunciato una collaborazione con la celebre attrice, che ha prestato il suo talento a uno dei personaggi principali del gioco. I dettagli nel comunicato ufficiale. Il quarto episodio di D2K hato, un nuovo personaggio principale del gioco interpretato da(The Mandalorian, Sin City). Durante lo show gli spettatori hanno scoperto qualcosa in più sul ruolo di ...

Advertising

GamingTalker : Dying Light 2, il quarto episodio di Dying 2 Know rivela un nuovo personaggio - GamingToday4 : Dying Light 2: Stay Human, nuova presentazione domani 30 settembre - Multiplayerit : Dying Light 2: Stay Human, nuova presentazione domani 30 settembre - VMbp454 : RT @pressstart_xyz: ??Nuovo articolo! Dying Light 2 Stay Human è in arrivo per il 4 Febbraio in Cloud su Nintendo Switch ??Leggi l'articolo… - pressstart_xyz : ??Nuovo articolo! Dying Light 2 Stay Human è in arrivo per il 4 Febbraio in Cloud su Nintendo Switch ??Leggi l'arti… -