Claudia Gerini: "Voglio un altro figlio ma sono single e non posso adottare" (Di giovedì 30 settembre 2021) 'Mi piacerebbe prendere un bimbo in affido . Ne ho anche parlato con le figlie adolescenti, è importante siano d'accordo'. Claudia Gerini , che a dicembre compirà 50 anni , si racconta al settimanale '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021) 'Mi piacerebbe prendere un bimbo in affido . Ne ho anche parlato con le figlie adolescenti, è importante siano d'accordo'., che a dicembre compirà 50 anni , si racconta al settimanale '...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CINEMA - I brani di Cafiero nel film di Giorgia Cecere 'Sulla giostra', con Claudia Gerini e Lucia Sardo, in sala dal 3… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - I brani di Cafiero nel film di Giorgia Cecere 'Sulla giostra', con Claudia Gerini e Lucia Sardo, in sala dal 3… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - I brani di Cafiero nel film di Giorgia Cecere 'Sulla giostra', con Claudia Gerini e Lucia Sardo, in sala dal 3… - napolimagazine : CINEMA - I brani di Cafiero nel film di Giorgia Cecere 'Sulla giostra', con Claudia Gerini e Lucia Sardo, in sala d… - apetrazzuolo : CINEMA - I brani di Cafiero nel film di Giorgia Cecere 'Sulla giostra', con Claudia Gerini e Lucia Sardo, in sala d… -