Chi (non) parteciperà alle elezioni regionali in Venezuela (Di giovedì 30 settembre 2021) Era dal 2006 che gli osservatori europei non partecipavano ai processi elettorali in Venezuela. Ma oggi il Consiglio Nazionale Elettorale del Paese sudamericano ha annunciato di avere raggiunto un accordo con l'Unione europea per inviare una missione al voto del 21 novembre. Per gli osservatori, non ci saranno limiti alla circolazione sul territorio Venezuelano e per rilasciare dichiarazioni inerenti alle elezioni regionali. A guidare il gruppo di osservatori che arriverà a Caracas ad ottobre sarà l'eurodeputata portoghese Isabel Santos. Inizialmente, la delegazione sarà di 11 esperti elettorali, ed entro la fine di ottobre si uniranno altri 62. La delegazione diffonderà un rapporto conclusivo alla fine del processo elettorale. La presenza di osservatori internazionali era una delle condizioni ...

