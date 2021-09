A fine stagione un top player sarà ceduto: i tifosi non saranno contenti! (Di giovedì 30 settembre 2021) In Germania c’è un giocatore che a fine stagione lascerà quasi sicuramente la squadra in cui sta giocando. Si tratta di Erling Haaland, il quale dopo essere rimasto nell’ultima finestra estiva di mercato ha chiesto alla società tedesca la possibilità di partire la prossima estate. Haaland, BVB, Raiola Attenzione a Mino Raiola In tutto questo c’è un fattore da non sottovalutare. Il fattore Mino Raiola dal quale ci si può sempre aspettare sorprese. Secondo As, infatti, Haaland gradirebbe e non poco il Real Madrid ma proprio il suo procuratore Mino Raiola potrebbe giocargli uno scherzetto piazzandolo altrove. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) In Germania c’è un giocatore che alascerà quasi sicuramente la squadra in cui sta giocando. Si tratta di Erling Haaland, il quale dopo essere rimasto nell’ultimastra estiva di mercato ha chiesto alla società tedesca la possibilità di partire la prossima estate. Haaland, BVB, Raiola Attenzione a Mino Raiola In tutto questo c’è un fattore da non sottovalutare. Il fattore Mino Raiola dal quale ci si può sempre aspettare sorprese. Secondo As, infatti, Haaland gradirebbe e non poco il Real Madrid ma proprio il suo procuratore Mino Raiola potrebbe giocargli uno scherzetto piazzandolo altrove. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

