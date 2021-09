Uomini e Donne, Gemma insultata: “Sei lessa!” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gemma Galgani continua ad essere uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne, nonché bersaglio di critiche e, in alcuni casi, anche di insulti. Nella puntata andata in onda ieri, infatti, Filiberto le ha riservato parole davvero poco lusinghiere. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri Gemma Galgani e Tina Cipollari si sono scontrate nello studio del programma di Maria De Filippi; di nuovo. Le loro liti, infatti, ormai sono all’ordine del giorno ma stavolta le parole di Tina hanno scatenato anche il cavaliere Filiberto, che ha lanciato pesanti accuse alla dama. Dopo che Gemma ha accusato l’opinionista di influenzare i corteggiatori con i suoi commenti su di lei, infatti, l’uomo ha spiegato che il suo scarso interesse verso di lei è stato dettato ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 29 settembre 2021)Galgani continua ad essere uno dei personaggi più discussi di, nonché bersaglio di critiche e, in alcuni casi, anche di insulti. Nella puntata andata in onda ieri, infatti, Filiberto le ha riservato parole davvero poco lusinghiere. Nella puntata diandata in onda ieriGalgani e Tina Cipollari si sono scontrate nello studio del programma di Maria De Filippi; di nuovo. Le loro liti, infatti, ormai sono all’ordine del giorno ma stavolta le parole di Tina hanno scatenato anche il cavaliere Filiberto, che ha lanciato pesanti accuse alla dama. Dopo cheha accusato l’opinionista di influenzare i corteggiatori con i suoi commenti su di lei, infatti, l’uomo ha spiegato che il suo scarso interesse verso di lei è stato dettato ...

