Traffico Roma del 29-09-2021 ore 18:30 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luceverde Roma stazione Traffico confine lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Fontina e l'aria e rallentamenti in carreggiata interna tra la classe la Salaria più avanti file tra la Nomentana e tre la diramazione Roma sud e la via Appia problemi sulle percorso Urbano della A24 Roma-teramo con code tra la tangenziale est e Togliatti verso fuori Roma sulla tangenziale est in Colonna 23 Viale dei Colli della Farnesina via dei Monti Tiburtini in direzione San Giovanni con un incidente proprio all'altezza di via dei Monti Tiburtini via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico un incidente in città sul lungotevere Diaz Piazza De Bosis incidente sul Piazza della Radio l'altezza di via Oderisi da Gubbio altro incidente su via di Boccea all'altezza di ...

