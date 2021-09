Riforma catasto, Draghi: “Nessuno pagherà di più” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Nessuno pagherà di più, Nessuno pagherà di meno”. Il premier Mario Draghi risponde così alle domande sulla Riforma del catasto. “Si fa una presentazione di tipo essenzialmente informativo, statistico. L’impegno del governo è che non si paga né più né meno di prima ma quello che occorre fare è rivedere le rendite come erano state fissate”, dice il presidente del Consiglio nella conferenza stampa dopo l’ok del consiglio dei ministri alla Nadef. “Questo governo vuole fare una operazione di trasparenza: si arriva a determinare quelle che sono le rendite catastali attuali e si impegna a non cambiare assolutamente il carico fiscale del catasto, Nessuno pagherà di più, Nessuno pagherà di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) “di più,di meno”. Il premier Mariorisponde così alle domande sulladel. “Si fa una presentazione di tipo essenzialmente informativo, statistico. L’impegno del governo è che non si paga né più né meno di prima ma quello che occorre fare è rivedere le rendite come erano state fissate”, dice il presidente del Consiglio nella conferenza stampa dopo l’ok del consiglio dei ministri alla Nadef. “Questo governo vuole fare una operazione di trasparenza: si arriva a determinare quelle che sono le rendite catastali attuali e si impegna a non cambiare assolutamente il carico fiscale deldi più,di ...

matteosalvinimi : RIFORMA DEL CATASTO = FREGATURA PER GLI ITALIANI A Pontecorvo (Frosinone) è stata approvata la mozione della Lega… - massimobitonci : BITONCI (Lega): riforma #catasto sarà fregatura per italiani Aumento rendite, quindi più Imu, Tari, imposta registr… - LegaSalvini : PD E 5 STELLE OSSESSIONATI DALLE TASSE! NOI DICIAMO NO ALLA RIFORMA DEL CATASTO!!! - 2631925 : RT @giangoSGV: Chi non vorrebbe una bella riforma del Catasto per la trasparenza? - LordVader1992 : @metaanto @gspazianitesta @petregiamp Certo… prima la riforma del catasto e poi la nuova tassazione. -