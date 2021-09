Rai taglia uno storico conduttore? Il suo programma è a rischio

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Raiuno? Il suoancora non è iniziato. Quando ritorna in onda? Le ultime news Non sarà nemmeno il primo sabato di ottobre che uno celebreandrà in onda nel pomeriggio. Il pubblico è in apprensione perché teme che la Rai vogliare unoe la sua

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rai taglia

YouMovies

... e comunque ha smentito',corto Matteo Salvini ospite di Serena Bortone a Oggièunaltrogiorno, su1. Anche se, da quando il titolare dello Sviluppo economico ha rilasciato l'intervista alla ...... accade che Elisa Longo Borghini lanci la compagna Balsamo, la quale sprinta a tutta eper ... Domani il Mondiale (diretta su2 alle 15.30), che ha già regalato trionfi in serie ai colori ...La Rai taglia uno storico conduttore? Il suo programma ancora non è iniziato. Quando ritorna in onda su Rai Uno? Le ultime news ...PISA. «Sinceramente non mi aspettavo di arrivare così in alto. Questo per me è il mio primo libro di cucina, ed essere quindi tra i finalisti del Premio Bancarella della Cucina mi riempie di orgoglio» ...