Morti bianche | è allarme | ?5 vittime in un giorno Il Governo | «Pene più severe»

Tg3web : Una strage senza fine, quella dei morti sul lavoro. Ieri 6 le vittime, oggi altre 4 persone hanno perso la vita. A… - Maria33759436 : Morti bianche, il Governo verso pene più severe e immediate Entro la prossima settimana verranno presi provvedimenti - antoniodb69 : RT @nunziapenelope: #Draghi che apre la conferenza stampa leggendo i nomi dei morti sul lavoro vale piu di qualunque campagna. Speriamo ch… - PatriziaCirc : RT @IrisBlue2021: @davidefaraone Un governo che se ne frega dei licenziamenti e continua a tacere sulle morti bianche secondo te è vicino a… - robdeangeliss : Morti bianche: controlli in numerosi cantieri -

Ultime Notizie dalla rete : Morti bianche

Impossibile fare ancora finta di nulla. La "strage delle" si è trasformata - e non da ieri - in un'emergenza nazionale: 690 vittime dall'inizio dell'anno (dieci nelle ultime 48 ore). Cifre dinanzi alle quali rimanere inerti sarebbe da ...Tipologie di imprese, queste, ove recentemente, su scala nazionale, si è registrato un sensibile aumento del cosiddetto fenomeno dellesul luogo di lavoro. Nel Comune di Naro è stata ...Il premier dopo l'approvazione della nota di aggiornamento del Def: "Manteniamo gli impegni e continuiamo a crescere". E aggiunge: con la riforma del catasto non si pagheranno più tasse, la prima casa ...Cologna Veneta (Verona), 30 settembre 2021 - Ennesima tragedia sul lavoro in questo autunno di troppe morti bianche in Italia. Un operaio è morto dopo essere stato travolto da un camion, in circostanz ...