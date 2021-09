La Corea del Nord dice di aver testato un missile ipersonico (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mercoledì l’agenzia statale di news NordCoreana, la KCNA, ha detto che il test missilistico effettuato martedì era stato fatto con un missile ipersonico, cioè un missile che viaggia molto più veloce del suono ed è difficilissimo da intercettare. Ha detto anche che Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mercoledì l’agenzia statale di newsna, la KCNA, ha detto che il test missilistico effettuato martedì era stato fatto con un, cioè unche viaggia molto più veloce del suono ed è difficilissimo da intercettare. Ha detto anche che

Advertising

MediasetTgcom24 : Corea del Sud, il presidente apre al divieto di consumo della carne di cane #Coreadelsud - sereleoviolafio : RT @greenMe_it: Carne di cane: finalmente la Corea del Sud si muove per vietarne il consumo, svolta storica - ilpost : La Corea del Nord dice di aver testato un missile ipersonico - alssa_sa : @AcmDuivel ma fosse solo lui ahah, sto qua ha sto thread infinito sul fatto che non si possa toccare nessuno, cazzo… - pinknikol1 : RT @Pakito10190143: Avete ampiamente dimostrato di essere degli idioti incompetetenti che pensano solo ai?? Un giornalista in It sta distrug… -