Juventus, parla Chiellini: ecco cos’ha detto in conferenza (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ieri, Allegri e Chiellini hanno svolto la consueta conferenza stampa alla vigilia della partita, in questo caso parliamo di Juventus-Chelsea. ecco quindi le parole del difensore, riportate con un comunicato ufficiale del club. “Domani secondo me sarà una gara più facile di quelle fatte ultimamente. Sono gare belle, facili da preparare perché l’attenzione è massima e tutto sarà portato ai massimi livelli dall’atmosfera che ci sarà. Giochiamo la prima di casa in Champions contro i campioni d’Europa che si sono anche rinforzati, quindi sarà una partita difficile quanto stimolante. Sono sicuro che faremo una grande partita e tutto l’ambiente, noi in primis, non vede l’ora di vivere questa grande serata. Giocare contro i migliori aiuta sempre a crescere. Gol subiti? In Champions ancora non ne abbiamo presi, speriamo sia ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ieri, Allegri ehanno svolto la consuetastampa alla vigilia della partita, in questo caso parliamo di-Chelsea.quindi le parole del difensore, riportate con un comunicato ufficiale del club. “Domani secondo me sarà una gara più facile di quelle fatte ultimamente. Sono gare belle, facili da preparare perché l’attenzione è massima e tutto sarà portato ai massimi livelli dall’atmosfera che ci sarà. Giochiamo la prima di casa in Champions contro i campioni d’Europa che si sono anche rinforzati, quindi sarà una partita difficile quanto stimolante. Sono sicuro che faremo una grande partita e tutto l’ambiente, noi in primis, non vede l’ora di vivere questa grande serata. Giocare contro i migliori aiuta sempre a crescere. Gol subiti? In Champions ancora non ne abbiamo presi, speriamo sia ...

