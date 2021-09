Itaclub Jazz Festival | comincia la 1° edizione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’8 ottobre prendono il via gli eventi “” e la 1a Giornata Nazionale deiClub.: cos’è? Si tratta di oltre 60 eventi disseminati su gran parte del territorio nazionale più una giornata speciale, il tutto in nome del. L’associazione ItaliaClub è felice di presentare la primadi “”, ildiffuso deiclub italiani, e la prima Giornata Nazionale deiClub. Due iniziative inedite che, per la prima volta nella storia, radunano sotto la stessa bandiera numerose realtà del nostro Paese. La passione per la musicaè viva in Italia e conta tanti ...