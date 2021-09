Immobile goleador di coppa | deve battere Simone Inzaghi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA - Pronto a giocare ancora o Maurizio Sarri lo farà un po' riposare? Difficile al momento dirlo, ma Cirovorrebbe davvero giocarle tutte. Leader, capitano, bomber di una Lazio che non può ...

Advertising

mariottismo : Ieri ho avuto un’altra conferma del nuovo Ciro Immobile: forse sarà meno goleador (per quanto sia già primo) ma più… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile goleador

Corriere dello Sport.it

... ma Cirovorrebbe davvero giocarle tutte. Leader, capitano, bomber di una Lazio che non ... Turnover permettendo , vuole diventare il migliorlaziale nelle competizioni europee. Un ...Sono sempre loro a decidere:la apre sull'errore di Ibanez che indirizza la sfida; Luis Alberto , nuovocon 5 centri nelle ultime 6 partite, che sigla il raddoppio nel primo tempo e ...ROMA - Pronto a giocare ancora o Maurizio Sarri lo farà un po’ riposare? Difficile al momento dirlo, ma Ciro Immobile vorrebbe davvero giocarle tutte. Leader, capitano, bomber di una Lazio che non può ...Il bomber biancoceleste vuole raggiungere Piola e diventare il miglior marcatore in una stracittadina: sfida aperta ...