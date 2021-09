Il bollettino 3.212 nuovi casi e 63 morti. Tasso all’1,1% In calo ricoveri e intensive (Di mercoledì 29 settembre 2021) I dati di mercoledì 29 settembre. Il trend si mantiene in discesa lenta. Il Tasso di positività è all’1,1% (ieri 0,9%) con 295.452 tamponi. Conteggiati 12 decessi pregressi (7 in Campania e 5 in Sicilia). ricoveri: -101. Terapie intensive: -9 Leggi su corriere (Di mercoledì 29 settembre 2021) I dati di mercoledì 29 settembre. Il trend si mantiene in discesa lenta. Ildi positività è,1% (ieri 0,9%) con 295.452 tamponi. Conteggiati 12 decessi pregressi (7 in Campania e 5 in Sicilia).: -101. Terapie: -9

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 settembre: 3.212 nuovi casi e 63 morti - infoitinterno : Bollettino Covid di mercoledì 29 settembre: 63 morti e 3.212 casi in più. Quasi tremila positivi in meno - mariopaps : Bollettini di mercoledì 29 settembre 2021 Italia. Sono 3.212 (in aumento rispetto ai 2.985 del bollettino precedent… - RobertoTom60 : » Pensa alla salute...: Coronavirus, oggi 3.212 casi e 63 morti per Covid. Vaccino, Draghi: “Nell’ultima settimana… - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 settembre: 3.212 nuovi casi e 63 morti -