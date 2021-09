Hamas | normalizzazione Turchia - Egitto un bene per la Palestina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hamas normalizzazione

ANSA Nuova Europa

"Noi riteniamo che" ladelle relazioni tra Turchia ed Egitto "sarebbe un bene per la causa palestinese, per ... Lo ha detto il leader dell'ufficio politico di, Ismail Haniyeh, in un'...è considerata un'organizzazione terroristica da Israele e dai paesi occidentali. L'... Inoltre, lo scorso 6 gennaio, il Sudan ha firmato gli "Accordi di Abramo" per arrivare alla..."Noi riteniamo che" la normalizzazione delle relazioni tra Turchia ed Egitto "sarebbe un bene per la causa palestinese, per le condizioni umanitarie a Gaza e la fornitura di aiuti umanitari alla regio ...Feriti, probabilmente da fuoco amico, anche due militari dello Stato ebraico. L'operazione nei pressi di Jenin e tra Gerusalemme e Ramallah contro ...