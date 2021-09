“Grande Fratello Vip”, Gianmaria crolla e scoppia a piangere tra le braccia di Soleil (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip Gianmaria è in crisi e in un momento di forte sconforto e fragilità viene consolato da Soleil. Dopo il loro chiarimento e la conversazione sulla sua fidanzata, l’imprenditore chiede alla modella e influencer di appoggiarlo maggiormente e di non mettergli ulteriori dubbi riguardo a Greta: “Ti prego, sorreggimi nelle mie idee e nei miei pensieri. Io credo in lei”. Soleil, nel tentativo di aiutarlo e di farlo stare meglio, cerca di mostrargli il lato positivo della situazione, spiegandogli quanto sia stato bello il fatto che Greta sia andata a scontrarsi con lei consapevole del suo carattere molto forte per cercare di tutelarlo e difenderlo. “Ho bisogno di forza” dice Gianmaria, visibilmente provato da quanto accaduto ieri sera durante la puntata. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella Casa delVipè in crisi e in un momento di forte sconforto e fragilità viene consolato da. Dopo il loro chiarimento e la conversazione sulla sua fidanzata, l’imprenditore chiede alla modella e influencer di appoggiarlo maggiormente e di non mettergli ulteriori dubbi riguardo a Greta: “Ti prego, sorreggimi nelle mie idee e nei miei pensieri. Io credo in lei”., nel tentativo di aiutarlo e di farlo stare meglio, cerca di mostrargli il lato positivo della situazione, spiegandogli quanto sia stato bello il fatto che Greta sia andata a scontrarsi con lei consapevole del suo carattere molto forte per cercare di tutelarlo e difenderlo. “Ho bisogno di forza” dice, visibilmente provato da quanto accaduto ieri sera durante la puntata. ...

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - giiuliaax : RT @mesorottaercazz: Per le Princess: hai scambiato il grande fratello per tinder #GFVip - lasquitty : RT @AntonioGrzt: C'è un Grande Fratello che ci guarda. Si chiama STATO. Oggi su @LaVeritaWeb -