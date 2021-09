Eritreo muore a 127 anni | famiglia spera entri nel Guinness

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L'Natabay Tinsiew è morto all'età di 127, come annunciato dalla suachesi guadagni un posto neldei primati mondiali come persona vissuta più a lungo. Questa ...

Agenzia ANSA

L'eritreo Natabay Tinsiew è morto all'età di 127 anni, come annunciato dalla sua famiglia che spera si guadagni un posto nel Guinness dei primati mondiali come persona vissuta più a lungo. (ANSA)