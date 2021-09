Draghi: "Il Governo si prepara a tassare la prima casa? No" (Di mercoledì 29 settembre 2021) "La cosa che questo Governo vuol fare è un'operazione di trasparenza: si arriva a determinare quelle che sono le rendite catastali attuali e si impegna a non cambiare assolutamente il carico fiscale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) "La cosa che questovuol fare è un'operazione di trasparenza: si arriva a determinare quelle che sono le rendite catastali attuali e si impegna a non cambiare assolutamente il carico fiscale ...

Draghi: 'Il quadro economico è migliore di quello che pensavamo' Così anche Draghi: 'Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo e mio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente, psicologico ed economico del Paese. In ...

Draghi: l'ingrediente fondamentale della ripresa? La vaccinazione ... abbiamo cominciato a lavorarci dalla formazione di questo governo': lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a palazzo Chigi. 'Questo è l'ingrediente fondamentale ...

Morti sul lavoro, Draghi: "Entro la prossima settimana misure per sicurezza" Merkel il 7 ottobre a Roma dal Papa e Draghi angela merkel armin laschet (ANSA) - BERLINO, 29 SET - Angela Merkel sarà il 7 ottobre a Roma, dove incontrerà papa Francesco e il presidente del Consiglio ...

Ferrero: "Sei morti sul lavoro in un giorno ma Draghi non spende neppure un euro per la sicurezza" Il vicepresidente del Partito della Sinistra Europea: "Dal Pd alla Lega e alla Meloni, per tutti, al centro c'è la competitività. E finché al centro di tutto c'è la competitività, ci becchiamo i morti ...

