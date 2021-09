Covid, Barbara Foria: “Dopo decisioni Cts qualcosa… eppur si muove” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La recente decisione del Cts significa per tutti noi l’inizio di una rinascita. Noi napoletani siamo ottimisti e speranzosi. qualcosa… eppur si muove”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos l’attrice comica e conduttrice tv Barbara Foria sulle recenti indicazioni del Cts di portare la capienza di teatri, cinema e sale di concerto all’80% al chiuso e al 100% all’aperto. “Rimane comunque la rabbia. E lo sa bene chi prende i mezzi pubblici, chi guarda in tv le manifestazioni dei no vax o le campagne elettorali – ha aggiunto – sopraffollate, senza distanziamento alcuno. Ci domandiamo… Ma quando riusciremo mai a raggiungere la capienza del 100%? E’ come se annaspassimo in mare aperto, rischiamo di affogare, prendiamo aria, ci salviamo. E poi si ricomincia”. “mi domando perchè mai il Cts e il governo se ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La recente decisione del Cts significa per tutti noi l’inizio di una rinascita. Noi napoletani siamo ottimisti e speranzosi.si”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos l’attrice comica e conduttrice tvsulle recenti indicazioni del Cts di portare la capienza di teatri, cinema e sale di concerto all’80% al chiuso e al 100% all’aperto. “Rimane comunque la rabbia. E lo sa bene chi prende i mezzi pubblici, chi guarda in tv le manifestazioni dei no vax o le campagne elettorali – ha aggiunto – sopraffollate, senza distanziamento alcuno. Ci domandiamo… Ma quando riusciremo mai a raggiungere la capienza del 100%? E’ come se annaspassimo in mare aperto, rischiamo di affogare, prendiamo aria, ci salviamo. E poi si ricomincia”. “mi domando perchè mai il Cts e il governo se ...

