Conte, fermo "no" M5S se con riforma catasto nuove tasse (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Sulla riforma del catasto la posizione del M5S è molto chiara: nel periodo più duro della nostra storia dal dopoguerra a oggi noi non solo non abbiamo alzate le tasse ma le abbiamo abbassate. Se c'è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Sulladella posizione del M5S è molto chiara: nel periodo più duro della nostra storia dal dopoguerra a oggi noi non solo non abbiamo alzate lema le abbiamo abbassate. Se c'è ...

Conte, fermo 'no' M5S se con riforma catasto nuove tasse

Conte, fermo "no" M5S se con riforma catasto nuove tasse ROMA, 29 SET - "Sulla riforma del catasto la posizione del M5S è molto chiara: nel periodo più duro della nostra storia dal dopoguerra a oggi noi non solo non abbiamo alzate le tasse ma le abbiamo abb ...

