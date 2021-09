Catasto, riforma e Imu, emersione delle seconde case fantasma. Draghi: «Non riguarderà la prima casa» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il sistema catastale attuale è basato su estimi fermi alla fine degli Anni 80 del secolo scorso. La riforma vuole arrivare a un patrimonio immobiliare più aderente al mercato Leggi su corriere (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il sistema catastale attuale è basato su estimi fermi alla fine degli Anni 80 del secolo scorso. Lavuole arrivare a un patrimonio immobiliare più aderente al mercato

Advertising

matteosalvinimi : RIFORMA DEL CATASTO = FREGATURA PER GLI ITALIANI A Pontecorvo (Frosinone) è stata approvata la mozione della Lega… - massimobitonci : BITONCI (Lega): riforma #catasto sarà fregatura per italiani Aumento rendite, quindi più Imu, Tari, imposta registr… - LegaSalvini : PD E 5 STELLE OSSESSIONATI DALLE TASSE! NOI DICIAMO NO ALLA RIFORMA DEL CATASTO!!! - EuroTeuro : RT @gspazianitesta: Il Presidente #Draghi conferma le indiscrezioni: la riforma fiscale conterrà - nonostante la decisione contraria del Pa… - MariMario1 : RT @LucioMalan: Da noi il NO alla riforma del catasto è e resta granitico. Porterebbe a aumento dei tributi sulla casa, danneggiando padron… -