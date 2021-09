Bollette, nel 2020 in Lombardia si è speso l’11,2% in più rispetto alla media nazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – In Lombardia, secondo l’analisi di Facile.it, la bolletta elettrica, lo scorso anno, ha raggiunto i 506 euro, vale a dire il 6,5% in più rispetto al 2019 (a fronte di un aumento nazionale del 7,5%). È andata meglio, invece, sul fronte del gas; i consumi, nonostante i lockdown, sono rimasti sostanzialmente stabili e i lombardi hanno così potuto beneficiare in pieno del calo delle tariffe spendendo, in media, 873 euro. Nonostante questo, però, la bolletta del gas risulta essere la quarta più alta d’Italia. Complessivamente, quindi, tra luce e gas, nel 2020 le famiglie lombarde hanno messo a budget 1.378 euro a famiglia, vale a dire l’11,2% in più rispetto alla media nazionale. E il timore è che per il 2021 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – In, secondo l’analisi di Facile.it, la bolletta elettrica, lo scorso anno, ha raggiunto i 506 euro, vale a dire il 6,5% in piùal 2019 (a fronte di un aumentodel 7,5%). È andata meglio, invece, sul fronte del gas; i consumi, nonostante i lockdown, sono rimasti sostanzialmente stabili e i lombardi hanno così potuto beneficiare in pieno del calo delle tariffe spendendo, in, 873 euro. Nonostante questo, però, la bolletta del gas risulta essere la quarta più alta d’Italia. Complessivamente, quindi, tra luce e gas, nelle famiglie lombarde hanno messo a budget 1.378 euro a famiglia, vale a dire,2% in più. E il timore è che per il 2021 ...

