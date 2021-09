Barcolana 2021 per tutti con i team inclusivi Sea4All

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche quest’anno l’Associazione sportiva lignanese Tiliaventum parteciperà con 4alla 53ma edizione dellain programma il 10 ottobre a Trieste, iniziativa che rientra nel progetto(mare per), volto alla partecipazione inclusiva alle attività sportive di mare (vela, sup, kitesurf, wakeboard e altro) delle persone con disabilità/disagio/fragilità continuativamente durante tutto l’anno.e il progetto: in campo Tiliaventum Tiliaventum in, oltre a mezzi più tradizionali, avrà a disposizione Càpita R30, daysailer performante e accessibile sulla quale effettivamentepossono avere un ruolo attivo, da protagonisti, anche durante la regata e a bordo della quale si accede ...

In occasione della 53° edizione della regata Barcolana (1 - 10. 10.) SlowDesign44 espone nel meraviglioso quartiere antico di Trieste presso l'atelier Officina - Spazio Cavana di Zinelli&Perizzi (via San Sebastiano 1) la collezione Amerigo ...Anche quest'anno l'Associazione sportiva lignanese Tiliaventum parteciperà con 4 team inclusivi alla 53ma edizione della Barcolana in programma il 10 ottobre a Trieste, iniziativa che rientra nel prog ...Per favorire il regolare svolgimento della 53. edizione della "Barcolana", ecco i provvedimenti per regolare la viabilità ...