Ascolti Tv analisi 28 settembre 2021: povero Diavolo, fa meglio della Juve (però). Morgane regge, Sky sul podio. Flop maghetti. Floris sprinta su Berlinguer e Giordano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il programma più visto della giornata è stato il match del Milan su Canale 5. I Soliti Ignoti a 4,575 milioni e 19,3%. Tg1 a 4,550 milioni e 21,5%. Il primo episodio di Morgane a 4,4 milioni. Inter su Sky a 881mila e 5%. Calcio sempre protagonista in tv in autunno, anche martedì 28 settembre, con il turno della Champions League in primo piano su Canale 5 e sulle pay tv, ovverosia – ieri – su Sky e Infinity. Con la straziante partita – causa arbitro e Var, a dir poco e senza pensare male, insufficienti – Milan-Atletico Madrid in primo piano sull'ammiraglia Mediaset, il resto della griglia è rimasto sostanzialmente immutato: talent sui maghetti su Rai2, Veronica Gentili su Italia1, e poi l'approfondimento politico: con Mauro Corona e Pierluigi Bersani su Rai3 a #Cartabianca da Bianca ...

